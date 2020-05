Bürgerschaft : Senator: Jüngere Schüler halten sich mehr an Corona-Regeln

In der Corona-Krise halten sich jüngere Schüler nach Worten von Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) überraschenderweise besser an Hygiene- und Abstandsregeln als ältere Schüler. Man habe erwartet, dass sich ältere Schüler mehr an die Vorgaben halten würden als jüngere - aber es sei genau umgekehrt, sagte der Senator am Donnerstagabend im Sonderausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft zur Bewältigung der Corona-Krise. «Die Rückmeldungen aller Schulen zeigen, dass die Kleinen zwar ab und zu unaufmerksam sind und dabei die Regeln verletzen, dass sie sie aber akzeptieren und einhalten wollen.» Je älter die Schüler seien, desto weniger ernst würden sie diese Fragen nehmen.

14. Mai 2020, 19:25 Uhr

«Was uns ein bisschen verwundert, denn wir haben wochenlang Zuschriften von Eltern bekommen, die uns immer wieder angespornt haben, die Hygieneregeln noch ein Stückchen schärfer zu fassen - und sehen jetzt ein bisschen selber mit Sorge, dass deren Kinder sich daran überhaupt nicht halten», berichtete Rabe. Inzwischen seien Lehrkräfte abgestellt, um an den Bushaltestellen vor der Schule aufzupassen. «Weil es dort zu großen Verbrüderungsszenen kommt - und das ist leider immer eine Frage der Älteren.»

Ab dem 25. Mai sollen alle Schüler in Hamburg wenigstens einmal pro Woche mindestens fünf oder sechs Unterrichtsstunden in der Schule bekommen. Bisher hatten die Schulen ihre Türen nur Schülern der Abschlussklassen, der 4. Grundschulklassen sowie der Klassenstufen 6 und 11 der Gymnasien und der Klassenstufe 12 der Stadtteilschulen geöffnet.