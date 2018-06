Senat : Senat stellt Doppelhaushalt für die Jahre 2019 und 2020 vor

Der rot-grüne Senat in Hamburg stellt am heutigen Mittwoch (11.00 Uhr) seinen Entwurf für den Doppelhaushalt 2019/20 vor. Für den neuen Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) ist es der erste Haushalt und damit eine Premiere. Er präsentiert den Entwurf gemeinsam mit Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), der als Dressels Vorgänger für die Hamburger Haushalte der vergangenen Jahre verantwortlich war. «Es geht um eine gute Mischung aus Investieren und Konsolidieren», hatte Dressel (SPD) im Vorfeld der Haushaltsberatungen erklärt.

von dpa

13. Juni 2018, 06:12 Uhr

Der laufende Doppelhaushalt für die Jahre 2017/18 hat einen Umfang von rund 28 Milliarden Euro, also 14 Milliarden Euro pro Jahr. Der neue Entwurf dürfte etwas größer ausfallen, weil die Steuereinnahmen steigen, die Stadt wächst und damit auch mehr Investitionen in Infrastruktur benötigt. Zudem belastet die HSH Nordbank in den kommenden Jahren den Haushalt, indem sie den Schuldenstand der Hansestadt erhöht. Das macht sich in Zeiten steigender Steuereinnahmen und niedriger Zinsen vermutlich aber zunächst nur wenig bemerkbar.