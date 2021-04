Gesundheit : Senat: Neue Verordnung mit Ausgangsbeschränkung

Der Hamburger Senat hat am Donnerstagnachmittag die „Achtunddreißigste Verordnung zur Änderung der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung“ veröffentlicht.

Hamburg | Der Hamburger Senat hat am Donnerstagnachmittag die „Achtunddreißigste Verordnung zur Änderung der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung“ veröffentlicht. Damit kann auch die darin enthaltene nächtliche Ausgangsbeschränkung wie geplant am Karfreitag erstmals in Kraft treten. Laut Verordnung ist in Hamburg „der Aufenthalt von Personen außerhalb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.