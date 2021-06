Umweltpolitik : Senat: „Masterplan Bildung für nachhaltige Entwicklung“

Die Hamburger Senat will das Thema Nachhaltigkeit stärker in der Bildung von Kindern und Erwachsenen verankern.

Hamburg | Für den „Masterplan Bildung für nachhaltige Entwicklung 2030“ würden in diesem und im nächsten Jahr 1,1 Millionen Euro bereitgestellt, sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Dienstag. Damit leiste Hamburg einen wesentlichen Beitrag zum Unesco-Programm „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. In Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Gruppen sol...

