Gesundheit : Senat berät über schärferen Lockdown

Angesichts der hohen Zahl von Corona-Neuinfektionen in Hamburg berät der Senat am Mittwoch über eine Verschärfung des Lockdowns über Ostern.

Hamburg | Dabei werde auch über Ausgangsbeschränkungen diskutiert werden, kündigte die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) an. Im Anschluss an die Beratungen will Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die Ergebnisse auf einer Landespressekonferenz (14.00 Uhr) vorstellen. Tschentscher hat sich wegen eines Hinweises seiner Corona-Warn-App in Qua...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.