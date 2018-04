Kriminalität : SEK stürmt Wohnungen in Hamburg nach Schüssen in Lüneburg

Die niedersächsische Polizei hat nach Schüssen in Lüneburg zwei Wohnungen in Hamburg-Hamm gestürmt. Die Beamten waren am Freitag auf der Suche nach einem Mann, der am Mittwoch in Lüneburg aus einem fahrenden Auto heraus auf einen 20-Jährigen geschossen haben soll, wie die Polizei mitteilte. Eine Festnahme gab es nicht.

von dpa

07. April 2018, 10:22 Uhr

Das 20 Jahre alte Opfer wurde von zwei Kugeln getroffen und schwer verletzt. Der Täter floh mit einem schwarzen Auto, das am Freitag in Hamburg sichergestellt wurde. Die Polizei fahndet nach einem 21-Jährigen und ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Das Amtsgericht Lüneburg hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet und ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht. Der Verdächtige spreche Deutsch mit Akzent und Arabisch. Die Polizei warnte davor, den Täter selbst festzuhalten, da dieser bewaffnet sein könnte. Bei einem Kontakt sollten Zeugen stattdessen die Polizei in Lüneburg oder jede andere Polizeidienststelle informieren.