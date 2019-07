Polizei : SEK-Einsatz in Hamburg: 28-Jähriger festgenommen

von dpa

14. Juli 2019, 16:47 Uhr

Beamte des Spezialeinsatzkommandos der Polizei haben am Sonntag in Hamburg einen offenkundig geistig verwirrten Mann in dessen Wohnung festgenommen. Der 28-Jährige sei bei dem Einsatz leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Über die Aktion hatte zunächst Bild.de berichtet. Die Polizei sprach von einer Bedrohungslage. Dabei sei auch ein Messer im Spiel gewesen. Die Bedrohung habe sich gegen einen Menschen gerichtet, der nicht in der Wohnung gewesen sei. Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar.