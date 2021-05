Bundestag : Seidler ist Spitzenkandidat für SSW für die Bundestagswahl

Der Dänemark-Koordinator der Landesregierung, Stefan Seidler, ist zum Spitzenkandidat des Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW) für die Bundestagswahl im Herbst gewählt worden.

Schleswig | Der 41-Jährige ist am Samstag in Schleswig auf einem außerordentlichen Landesparteitag der Partei der dänischen und friesischen Minderheit auf Platz eins der Landesliste gewählt worden. Seidler setzte sich gegen die stellvertretende Landesvorsitzende, Sybilla Nitsch (40) und die Vorsitzende der Jugend im SSW, Maylis Roßberg (21) durch. Der SSW will...

