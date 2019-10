Tiere : Segnung für Vierbeiner und Besitzer in Hamburg

Gottes Gnade für Vierbeiner und ihre Besitzer – bei der katholischen Kirche St. Agnes in Hamburg-Tonndorf hat am Samstagnachmittag eine feierliche Tiersegnung stattgefunden. «Die Verbindung zwischen Mensch und Tier ist wertvoll und von Gott auch so gewollt», sagte Pastor Alexander Görke in seiner Ansprache. Insgesamt fünf Hunde und sechzehn Besucher wurden bei strahlendem Sonnenschein und unter freiem Himmel unter Gottes Schutz gestellt. Die bereits zum zweiten Mal stattfindende Feier soll laut dem Pastor die Verantwortung der Menschen für die Bewahrung der Schöpfung in Erinnerung rufen. Eingerahmt wurde die Feierlichkeit von einem Gebet und gemeinsamen Singen. Mit einem Buchsbaumzweig wurden die Vierbeiner anschließend mit Weihwasser bespritzt und bekamen ein Band mit der Aufschrift «Gott segne und behüte dich».

Avatar_shz von dpa

05. Oktober 2019, 21:11 Uhr

Der Termin zur Segnung wurde bewusst am Gedenktag des heiligen Franz von Assisi gewählt, der bekannt für seine intensive Beziehung zur Natur war. Er hatte laut Überlieferungen außerdem die Gabe, mit Tieren zu reden und sie zu verstehen. Am 4. Oktober wird auch der Welttierschutztag gefeiert.