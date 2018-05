Segeln : Segler starten zu Hochsee-Regatta nach Helgoland

von dpa

19. Mai 2018, 02:45 Uhr

Mehr als 130 Segeljachten stechen am Samstag (ab 05.30 Uhr) bei der Nordseewoche Richtung Helgoland in See. In Cuxhaven, Wilhelmshaven, Bremerhaven und auf der Hallig Hooge wollen sie in mehreren Wettfahrten zu der Hochseeinsel aufbrechen. Die Schiffe werden ab Samstagnachmittag auf Helgoland erwartet. Dort stehen über Pfingsten weitere Rennen auf dem Programm. Die Nordseewoche gehört zu den bekanntesten Segelregatten in Deutschland. Die Teilnehmer können vor allem am Sonntag und Montag auf gute Segelbedingungen mit schwachen bis mäßigen Winden und Sonnenschein hoffen. Ein Teil der Boote fährt danach das Rennen Rund Skagen, von Helgoland aus fast tausend Kilometer um Dänemark herum nach Kiel.