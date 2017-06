Schifffahrt : Segelschulschiff «Libertad» wieder in Hamburg

Das argentinische Segelschulschiff «Libertad» nimmt Kurs auf seinen Ankerplatz im Hamburger Hafen. Nach fast zwanzig Jahren wird die Fregatte am 5. Juli um 11.00 Uhr wieder in Hamburg anlegen. Der Dreimaster wird fünf Tage vor Anker liegen. «Seit der frühen Anerkennung der argentinischen Unabhängigkeit durch die Freie und Hansestadt Hamburg im Jahr 1834 hatte Argentinien ununterbrochen konsularische Vertreter in der Hafenstadt. Auf beiden Seiten des Atlantiks brach nun eine Zeit des Wohlstands an, der Städten wie Buenos Aires und Hamburg Profil verliehen hat», wird der Generalkonsul der Republik Argentinien in Hamburg, Fernando Brun, in einer Mitteilung am Dienstag zitiert.