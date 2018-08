Notfälle : Seenotretter bergen Verletzten von Traditionssegler

von dpa

24. August 2018, 10:21 Uhr

Die Besatzung des Seenotrettungskreuzers «Berlin» hat einen Verletzten am Donnerstagabend in der Kieler Bucht von einem Traditionssegler geborgen. Der 24-Jährige hatte an Bord des 30 Meter langen Schoners «Zuversicht» schwere Verbrennungen an der Hand erlitten, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Freitag mitteilte. Im Bordhospital des in Laboe (Kreis Plön) stationierten Rettungskreuzers versorgte eine Ärztin den Mann. Von Laboe aus wurde er in ein Krankenhaus gebracht.