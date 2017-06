Tiere : Seehundzähler spüren Tiere aus der Luft auf

An der Nordseeküste beginnt wieder die jährliche Inventur der Seehunde. Vom ostfriesischen Emden bis nach Husum in Nordfriesland starten von heute an kleine Propellermaschinen zu den ersten Zählflügen. Dabei sitzen erfahrene Beobachter neben den Piloten und erfassen die Tiere, die bei Niedrigwasser auf den Sandbänken liegen.