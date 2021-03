Tourismus : Seebrücken: Wege aufs Meer und Sehnsuchtsorte für Menschen

Seebrücken sind mehr als schnöde Anlegestege. Sie ermöglichen es aus Sicht des Tourismuschefs in Timmendorfer Strand, dem Meer so nah wie möglich zu kommen. Dort entsteht derzeit ein neues Brücken-Projekt.

Timmendorfer Strand | Gerade, sanft geschwungen oder im Zickzack - bei den Seebrücken an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins ist der Weg das Ziel. 14 Seebrücken gibt es an der Ostseeküste zwischen Glücksburg im Norden und Niendorf im Süden. Viele von ihnen sind in die Jahre gekommen und werden derzeit erneuert oder umgebaut. So entsteht in Timmendorfer Strand eine Seebrück...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.