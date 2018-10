Unfälle : Sechs Verletzte bei Unfall in Hamburg

von dpa

09. Oktober 2018, 21:09 Uhr

Bei einem Unfall auf der Wandsbeker Chaussee in Hamburg sind am Dienstag mehrere Autos zusammengestoßen. Insgesamt waren vier Fahrzeuge beteiligt, wie ein Feuerwehrsprecher berichtete. Sechs Menschen wurden verletzt: zwei von ihnen - darunter ein Säugling - brachten Rettungswagen ins Krankenhaus, die vier anderen versorgten die Sanitäter noch am Unfallort. Wie es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar.