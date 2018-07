Hilfsorganisationen : Sechs Millionen Euro für Feuerwehrhäuser im Norden

Für den Umbau von Feuerwehrhäusern und den Bau neuer Fahrzeughallen können die Kommunen in Schleswig-Holstein jetzt Geld vom Land beantragen. Dafür stehen im nächsten und übernächsten Jahr sechs Millionen Euro bereit, teilte das Innenministerium am Freitag mit. Für eine Einzelmaßnahme gibt es aus dem Sonderprogramm «Feuerwehrhäuser» maximal 300 000. «Mit diesem Geld können wichtige und dringende Maßnahmen bei den Freiwilligen Feuerwehren in Schleswig-Holstein umgesetzt werden», sagte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU).

von dpa

27. Juli 2018, 13:54 Uhr

Unabhängig von dem Sonderprogramm fördert das Land das Feuerwehrwesen jährlich mit Mitteln der Feuerschutzsteuer. 2017 waren dies 15,5 Millionen Euro. Unter der Überschrift «Der Geldsack geht rum» kritisierte die SPD-Finanzpolitikerin Beate Raudies das Vorgehen der Landesregierung. Diese habe ihre Entscheidung getroffen, ohne den tatsächlichen Bedarf zu analysieren. «Eine Bedarfserklärung der Kommunalen Landesverbände war genug – da sieht man mal, wie locker der Geldbeutel sitzt.»