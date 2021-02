Brände : Sechs Autos in Bergedorf abgebrannt: Hubschrauber im Einsatz

Sechs Autos sind am Montagnachmittag in Hamburg-Bergedorf in einem Carport abgebrannt.

Bielefeld | Gegen 16.45 Uhr wurde die Polizei alarmiert, wie ein Sprecher am Dienstagmorgen sagte. Es sei niemand verletzt worden. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen sei, habe die Polizei auch einen Hubschrauber eingesetzt, um mögliche Tatverdächtige zu fin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.