American Football : Sea Devils holen auch Kicker Phillip Friis Andersen

Die Hamburg Sea Devils haben für die Premierensaison in der European League of Football (ELF) den nächsten früheren NFL-Profi unter Vertrag genommen.

Hamburg | Außer Abwehrspieler Kasim Edebali wird auch der dänische Kicker Phillip Friis Andersen für das Team von Headcoach Ted Daisher auflaufen. Das teilte die ELF am Mittwoch mit. Der 29-jährige Andersen zählte im Jahr 2019 zum Kader des aktuellen Super-Bowl-Siegers Tampa Bay Buccaneers und hielt sich zuletzt in einer Kicker-Akademie in den USA fit. In De...

