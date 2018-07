Notfälle : Schwimmer beim Baden verschwunden: Suche abgebrochen

In der Kieler Förde ist die Suche nach einem vermissten Schwimmer erfolglos abgebrochen worden. Man gehe nicht davon aus, den Mann noch lebend bergen zu können, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Mehrere Stunden lang hatten Einsatzkräfte bis in den Mittwochabend hinein mit Rettungsbooten, Tauchern und einem Hubschrauber nach dem Schwimmer gesucht. Auch Passanten halfen mit und bildeten eine Rettungskette, um die seichteren Gebiete in Strandnähe abzusuchen. Allerdings ohne Erfolg.

von dpa

26. Juli 2018, 07:46 Uhr

Der junge Mann habe am Mittwochmittag mit einem Bekannten zu einer Badeinsel im Ostseebad Laboe (Kreis Plön) schwimmen wollen. Auf halber Strecke sei der Mann aber umgekehrt, um ans Ufer zurück zu schwimmen. Als sein Freund die Badeinsel erreichte, sei von dem Mann nichts mehr zu sehen gewesen. Zahlreiche Badegäste verfolgten die sechsstündige Suchaktion. Die Polizei sperrte während des Einsatzes die Zufahrten zum Strand ab.