Schwimmen : Schwimm-DM: Hamburger Talent Küchler zweimal Zweite

Hannah Küchler vom AMTV-FTV Hamburg ist bei den deutschen Schwimm-Meisterschaften in Berlin Zweite über 100 Meter Freistil geworden.

Berlin | Die 19-Jährige, die für die 4x100-Meter-Staffel des DSV bei den Olympischen Spielen nominiert worden ist, schlug im Finale am Sonntag nach 55,25 Sekunden an. Nach der Hälfte der Strecke hatte das Schwimm-Talent das Feld noch angeführt. Julia Mrozinski (SGS Hamburg/56,10) wurde Fünfte. Bereits am Vortag hatte sich Küchler im Finale über 50 Meter Fre...

