Unfälle : Schwerer Unfall auf der A1: Ein Toter und drei Verletzte

Tödliches Überholmanöver: Eine Frau rammt auf der A1 bei Hamburg-Billstedt ein vor ihr fahrendes Auto. Ein Mann stirbt, drei Personen verletzen sich. Die Autobahn ist stundenlang gesperrt.

von dpa

01. Mai 2019, 10:31 Uhr

Nach einem riskanten Überholmanöver einer Autofahrerin ist ein Mann auf der Autobahn 1 in Hamburg tödlich verunglückt. Die 32 Jahre alte Fahrerin habe den Wagen des Mannes in der Nacht zu Mittwoch beim Überholen gerammt, teilte die Polizei mit. Das gerammte Auto überschlug sich mehrmals und landete auf dem Dach. Der Fahrer sei noch an der Unfallstelle gestorben, drei weitere Menschen wurden verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen sei die 32-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen und habe die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Die Frau und ihr 29 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Beifahrer des gerammten Autos verletzte sich schwer. Die Autobahn wurde in Richtung Norden mehrere Stunden lang gesperrt, die Polizei richtete eine Umleitung über die Anschlussstelle ein.