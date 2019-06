Unfälle : Schwerer Unfall auf der A1: Acht Menschen verletzt

Acht Menschen sind bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A1 am Autobahnkreuz Lübeck teils lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war eine 66 Jahre alte Fahrerin am Freitagabend auf der mittleren Fahrspur liegengeblieben, woraufhin ein von hinten kommendes Fahrzeug mit ihr zusammenstieß, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien online von dem Unfall berichtet.

von dpa

08. Juni 2019, 10:15 Uhr

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der auffahrende Wagen auf den linken Fahrstreifen geschleudert. Alle fünf Insassen wurden dabei verletzt. Ein drittes Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in das Auto der 66-Jährigen, das auf den rechten Fahrstreifen geschleudert worden war. Dabei erlitten sowohl die 66-Jährige als auch der zweite beteiligte Fahrer lebensgefährliche Verletzungen. Sein Beifahrer wurde zudem leicht verletzt. Alle acht Unfallopfer wurden mit Rettungswagen zur Behandlung in Lübecker Kliniken gebracht. Die Autobahn 1 musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.