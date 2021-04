Fußball : Schwenke: „Haben das Familiäre immer bewahrt“

Für Wolfgang Schwenke ist der Zusammenhalt das Erfolgsrezept beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel.

Kiel | „Das Familiäre haben wir uns immer bewahrt, in der Regionalliga, in der 3. Liga, in der 2. Liga“, sagte der Kaufmännische Geschäftsführer der „Störche“ in einem Interview mit dem „Mannheimer Morgen“ (Freitag). Mit der Kraft des Zusammenhalts wollen die Kieler auch am Samstag (20.30 Uhr/ARD und Sky) im Halbfinale des DFB-Pokalwettbewerbs beim klar favo...

