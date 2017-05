Kultur : Schweizer Schauspieler Lichtenhahn 85-jährig gestorben

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Hesse 1 von 1

Fritz Lichtenhahn landete mit seiner allerersten Fernsehrolle einen großen Erfolg: Im Dreiteiler «Einmal im Leben - Geschichte eines Eigenheims» von 1972 spielte er den Vater der vom Hausbau geplagten Familie Semmeling. Im Jahr 2002 strahlte das ZDF eine Fortsetzung aus, und wieder spielte der Schweizer die Hauptrolle.

In der Zwischenzeit wandte sich Lichtenhahn intensiv der Bühne zu, unter anderem am Berliner Schillertheater und dem Thalia Theater in Hamburg. Vor vier Jahren nahm er mit Nadja Tiller das preisgekrönte Hörspiel «Traumrollen» auf, in dem sich die beiden als zwei Bühnen- und Filmlegenden in einem Seniorenheim noch einmal durch die Theatergeschichte spielen.

In einer Hamburger Seniorenresidenz starb Lichtenhahn diese Woche, nachdem er dort am 6. Mai mit einem Hauskonzert noch seinen 85. Geburtstag gefeiert hatte, sagte sein Bruder.

von dpa

erstellt am 27.Mai.2017 | 09:30 Uhr