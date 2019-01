Unfälle : Schweinelaster stürzt vom Deich

von dpa

16. Januar 2019, 11:32 Uhr

Ein mit 180 Schweinen beladener Lastwagen ist am Mittwochmorgen in Simonsberg (Kreis Nordfriesland) vom Deich gestürzt. Der Unfallort musste für die Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Landwirte versuchten vor Ort, freilaufende Tiere einzufangen. Eine Amtstierärztin war ebenfalls im Einsatz, weil sich im Lastwagen noch durch den Unfall verletzte Schweine befanden. Der Lastwagenfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie viele Tiere zu Schaden gekommen sind und wie hoch der Sachschaden beziffert werden kann, war am Vormittag noch unklar.