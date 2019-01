Notfälle : Schwarzfahrer schlagen auf Fahrkartenkontrolleur ein

Zwei mutmaßliche Schwarzfahrer haben am Mittwochabend in einem Lübecker Linienbus auf einen Fahrkartenkontrolleur eingeschlagen. Gegen einen 30-Jährigen und eine 24-Jährige wird wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Verdachts des Erschleichens von Leistungen ermittelt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der aggressiv auftretende Mann soll dem 60 Jahre alten Kontrolleur mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Die Frau soll versucht haben, das Opfer zu beißen.

von dpa

03. Januar 2019, 13:04 Uhr

Ein anderer Fahrgast war dem Kontrolleur bei dem Vorfall in der Lübecker Innenstadt zu Hilfe gekommen. Die Busfahrerin stoppte die Fahrt und ließ die Polizei rufen. Der Kontrolleur wurde zur Behandlung in ein Lübecker Krankenhaus gebracht.