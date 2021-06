Brauchtum : Schwanenvater erwartet weniger Nachwuchs bei Alsterschwänen

Die Hamburger Alsterschwäne schwimmen seit einigen Wochen wieder auf der Alster und ihren Zuflüssen. Doch es ist etwas anders als in den vergangenen Jahren. Hamburgs Schwanenvater geht davon aus, dass es deshalb in diesem Jahr weniger kleine Schwanenküken geben wird.

Hamburg | Hamburgs Alsterschwäne sind in diesem Jahr spät dran mit ihrem Nachwuchs. „Bis dato gibt es noch keinen Nachwuchs. Wir gehen davon aus, dass es in den nächsten 14 Tagen soweit sein wird“, sagte Hamburgs Schwanenvater Olaf Nieß der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Tiere waren Anfang Mai - und damit auch schon ein wenig später als sonst üblich -...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.