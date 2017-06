Kriminalität : Schwager erschossen: Landgericht Kiel will Urteil verkünden

Im Mordprozess gegen einen 34-Jährigen, der nach eigenem Geständnis seinen Schwager mit drei Schüssen in den Kopf tötete, will das Kieler Landgericht heute das Urteil verkünden. Staatsanwalt und Nebenklage fordern wegen heimtückischen Mordes lebenslange Haft. Nach ihrer Auffassung erschoss der 34-Jährige seinen Schwager Anfang August 2016 in einer Rendsburger Autowerkstatt vorsätzlich und planmäßig.