Kriminalität : Schuss auf Mann in Hamburg: Hintergründe unklar

von dpa

03. November 2018, 09:15 Uhr

Nach dem Schuss auf einen Mann in Hamburg sind die Hintergründe nach wie vor unklar. «Es gibt zur Stunde keine neuen Erkenntnisse», sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen. Ein 42-Jähriger hatte am Freitagabend einen Bauchschuss erlitten und war mitten auf der Wandsbeker Chaussee in Eilbek aus einem Geländewagen gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, war das Opfer laut zwei Begleitern angeschossen worden. Eine Fahndung wurde eingeleitet, zwischenzeitlich waren mindestens drei Dutzend Streifenwagen im Einsatz. Das Opfer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Geländewagen wurde von den Ermittlern beschlagnahmt.