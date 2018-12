Notfälle : Schulzentrum in Reinbek wegen Asbest geschlossen

Ein Schulzentrum in Reinbek (Kreis Stormarn) ist wegen Asbest geschlossen worden. «In zwei Räumen wurden Messungen durchgeführt, dabei wurde eine erhöhte Schadstoffbelastung festgestellt», sagte Lennart Frey, Sprecher der Stadtverwaltung, am Mittwoch. «Das Gebäude wurde deshalb komplett geschlossen, bis wirklich alle Räume überprüft sind. Es wird einige Tage dauern, bis wir die Ergebnisse haben.» Die Messungen waren im Rahmen von geplanten Sanierungsmaßnahmen vorgenommen worden. Zuvor hatte die «Bergedorfer Zeitung» darüber berichtet.

von dpa

05. Dezember 2018, 12:17 Uhr

Die Schüler des Schulzentrums Mühlenredder seien unter anderem in bereits auf dem Gelände stehenden Containern sowie einer benachbarten Schule untergebracht worden, berichtete Frey. In den Containern unterrichte die Schule sonst die Oberstufenschüler - diese seien aber für Mittwoch mit Heimarbeit nach Hause geschickt worden, damit die Jüngeren betreut werden könnten. «Wir werden das in den nächsten Tagen so koordinieren, dass wirklich alle Schüler unterrichtet werden können, gegebenenfalls auch aufs Stadtgebiet verteilt.»