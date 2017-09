Schulen : Schultüten für Hamburgs Autofahrer

vergrößern 1 von 1 Foto: Jörg Carstensen 1 von 1

Zur Einschulung der Erstklässler und Vorschulkinder in Hamburg verteilen Schulbehörde, Polizei und Unfallkasse Nord an fast 90 Grundschulen an Autofahrer 25 000 Schultüten. Den Auftakt machten am Montag im Stadtteil Hummelsbüttel Bildungssenator Ties Rabe (SPD), Polizeivizepräsident Wolfgang Brandt und der Geschäftsführer der Unfallkasse Nord, Jan Holger Stock. Die Aktion «25 000 Schultüten für Hamburgs Autofahrer» wird jedes Jahr gestartet. Sie stehe unter dem Motto «Sichere Straßen für unsere Kinder» und wolle einen positiven Appell an Hamburgs Autofahrer richten. Mit einem Flugblatt in Form einer Schultüte würden die Autofahrer zum vorsichtigen Fahren angeregt. Zusätzlich würden von Kindern gestaltete Plakate zum Thema im Schulbereich aufgestellt.

von dpa

erstellt am 04.Sep.2017 | 13:03 Uhr