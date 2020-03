Krankheiten : Schulschließung in Nortorf aufgehoben: Kein Corona-Fall

Avatar_shz von dpa

06. März 2020, 15:39 Uhr

Die am Freitag wegen Coronavirus-Verdachts geschlossen Schule in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) kann den Betrieb am Montag wieder aufnehmen. Der Verdachtsfall habe sich nicht bestätigt, teilte die Kreisverwaltung am Nachmittag mit. Der betroffene Schüler sei nicht mit dem neuartigen Virus infiziert. Das Kind hatte am Wochenende Kontakt zu einer mittlerweile positiv auf Corona getesteten Person und kam deshalb in häusliche Quarantäne.