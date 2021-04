Schiffbau : Schulschiff „Gorch Fock“ wird erst im Spätsommer abgeliefert

Die für Ende Mai geplante Ablieferung des sanierten Marineschulschiffs „Gorch Fock“ durch die Lürssen-Werft verzögert sich wegen Corona bis in den Spätsommer.

Bremen | Die für Ende Mai geplante Ablieferung des sanierten Marineschulschiffs „Gorch Fock“ durch die Lürssen-Werft verzögert sich wegen Corona bis in den Spätsommer. Das teilte die Werft am Donnerstag in Bremen mit, ohne einen genauen Termin zu nennen. Die Arbeit verzögere sich durch „Covid-19-bedingte Personalausfälle in allen projektbeteiligten Unternehmen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.