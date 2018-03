Schach : Schulschachturnier feiert 60. Jubiläum mit Sonderzug

von dpa

23. März 2018, 02:22 Uhr

Anlässlich seines 60. Geburtstags startet das traditionsreiche Hamburger Schulschachturnier «Rechtes Alsterufer gegen linkes Alsterufer» heute mit einem Sonderzug in sein Jubiläumsjahr. Bei der 30-minütigen Fahrt, die am Bahnhof Dammtor beginnt, ist neben den Organisatoren und Partnern des Turniers auch der Musiker Lotto King Karl mit an Bord. Gleichzeitig beginnt die Aktion «In 60 Schachzügen durch Hamburg», bei der riesige Schachfiguren bis zum Geburtstag am 31. Mai durch Hamburg geschickt und dabei von Prominenten, Politikern und ehemaligen Teilnehmern des Turniers signiert oder künstlerisch gestaltet werden sollen. Die Veranstaltung gibt es seit 1958. Im Mai vergangenen Jahres hatten die Organisatoren mit mehr als 4200 Schülern einen neuen Teilnehmerrekord erzielt.