Schulen : Schulexpertin Stöver: Schulen unbedingt corona-sicher machen

Rund vier Wochen vor dem Ende der Sommerferien hat die CDU-Opposition in der Hamburgischen Bürgerschaft den Senat aufgefordert, die Schulen möglichst corona-sicher zu machen.

Hamburg | „Es muss unter allen Umständen verhindert werden, dass der Präsenzunterricht an Hamburgs Schulen im kommenden Herbst erneut ausgesetzt wird“, sagte die CDU-Schulexpertin Birgit Stöver am Dienstag. Da dürfe es keine Tabus geben. „Jede Maßnahme, die dazu beitragen kann, das Infektionsrisiko in der Schule zu senken, muss ernsthaft geprüft werden.“ Daz...

