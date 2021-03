Gesundheit : Schulen und Kitas öffnen teilweise: Inzidenz weiter hoch

Für Hamburgs Kinder und Jugendliche soll es nach monatelangem Corona-Lockdown wieder ein Stückchen Normalität geben. Und manch Sonnenhungrigen zieht es schon wieder gen Süden. Frühling liegt in der Luft. Doch die Corona-Zahlen sprechen eine andere Sprache.

Hamburg | Nach drei Monaten Homeschooling wird der Präsenzunterricht an Hamburgs Schulen am Montag teilweise wieder hochgefahren. Zunächst sollen Grundschüler und Abschlussklassen der weiterführenden Schulen in halbierter Klassenstärke wieder wechselweise in den Klassenräumen und zu Hause unterrichtet werden. Auch die Kitas erweitern ihr Betreuungsangebot und w...

