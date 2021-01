Schulen : Schulbehörde: Auslastung der Grundschulen sinkt

Erstmals seit drei Wochen verzeichnen die Hamburger Grundschulen eine rückläufige Auslastung.

Hamburg | In dieser Woche seien nur 22,5 Prozent der Schüler von ihren Eltern für den Präsenzunterricht angemeldet worden, teilte die Schulbehörde am Dienstag mit. Das seien rund zehn Prozent weniger als in der letzten Woche, in der an elf Schulen sogar über 40 P...

