Kriminalität : Schüsse nach Überfall in Marne: Räuber auf der Flucht

von dpa

26. Februar 2019, 11:56 Uhr

Nach einem Überfall auf einen Imbiss in Marne hat der Täter am Montagabend auf der Straße mehrere Schüsse in die Luft abgefeuert. Nach Angaben der Polizeidirektion Itzehoe vom Dienstag handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Die Beamten fanden bei der Spurensuche entsprechende Patronenhülsen. Der unmaskierte Täter musste nach dem Überfall ohne Beute flüchten, da ihm die beiden Mitarbeiterinnen trotz der Bedrohung kein Geld gaben. Für die Fahndung nach dem Räuber wollte die Kripo unter anderem Video-Aufnahmen einer Überwachungskamera auswerten.