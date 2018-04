Kriminalität : Schüsse in Hamburg-Dulsberg: Tatverdächtiger festgenommen

von dpa

20. April 2018, 15:25 Uhr

Etwa einen Monat nachdem bei einem Schusswechsel in Hamburg-Dulsberg zwei Männer verletzt worden sind, hat die Polizei den mutmaßlichen Schützen verhaftet. Der Mann soll Mitte März in einer Kneipe auf einen 36-Jährigen sowie einen 44-Jährigen geschossen haben, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Dem Schusswechsel sei eine körperliche Auseinandersetzung vorausgegangen. Möglicherweise sei es dabei um Schulden und Streitigkeiten im Drogenmilieu gegangen. Gegen den 34 Jahre alten Schützen wurde laut Polizeiangaben Haftbefehl erlassen. Auch gegen das 36 Jahre alte Opfer werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, da er ebenfalls an der Schießerei beteiligt gewesen sei.