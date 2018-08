Kriminalität : Schüsse auf St. Pauli: Mann in Klinik

von dpa

27. August 2018, 06:48 Uhr

In Hamburg-St. Pauli ist ein Mann angeschossen und schwer verletzt worden. Sanitäter versorgten den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus. «Die Schüsse fielen am Montag um kurz nach Mitternacht auf dem Millerntorplatz», sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Morgen. Fachleute sicherten am Tatort Spuren. «Zu den Hintergründen können wir noch nichts sagen», betonte der Sprecher.