Eine Elfjährige ist am Montagabend mit dem Fahrrad in Eckernförde (Kreis Rendsburg Eckernförde) ins Hafenbecken gestürzt und dabei schwer verletzt worden. «Wir gehen davon aus, dass sie beim Fahren ins Straucheln geraten ist», sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ein Krankenwagen brachte die Schülerin in eine Eckernförder Klinik.

Polizeimeldung

von dpa

erstellt am 06.Jun.2017 | 15:07 Uhr