Schulen : Schüler sollen ab Ende Mai wieder alle in Präsenz lernen

Das wegen der Corona-Pandemie monatelange Homeschooling in Hamburg neigt sich dem Ende zu. Von Ende Mai an sollen sukzessive wieder alle Schüler in voller Klassenstärke und in den Schulgebäuden unterrichtet werden.

Hamburg | Hamburgs Schüler können dank stetig sinkender Corona-Zahlen von Ende Mai an sukzessive wieder in voller Klassenstärke und in Präsenz unterrichtet werden. „Ab 31. Mai werden viele Jahrgangsstufen in voller Präsenz wieder jeden Tag zur Schule gehen dürfen“, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) dem „Hamburger Abendblatt“. Welche Klassen das genau betrifft,...

