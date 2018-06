Schulen : Schüler in Hamburg sollen besser in Rechtschreibung werden

von dpa

26. Juni 2018, 15:02 Uhr

Hamburgs Schüler sollen in Rechtschreibung besser werden - das will Schulsenator Ties Rabe (SPD) mit einem Maßnahmenpaket erreichen. «Wir müssen und wir wollen in diesem Bereich mehr tun und besser werden», sagte Rabe am Dienstag in Hamburg. «Wer die Rechtschreibung nicht beherrscht, hat es viel schwerer, sicher zu lesen, Texte richtig zu verstehen und gut zu schreiben.» Laut dem bundesweiten IQB-Bildungstrend 2016 erreichten mehr als ein Viertel (27 Prozent) der Viertklässler in Hamburg nicht den Mindeststandard in Orthografie. Beim Vergleich der Schülerleistungen in Klasse 9 verbesserte sich Hamburg lediglich von Platz 15 auf Platz 14.