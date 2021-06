Schulen : Schriftliche Abiturprüfungen besser ausgefallen als 2020

Die schriftlichen Abiturprüfungen in Deutsch, Mathematik und Englisch sind in diesem Jahr in Hamburg ungeachtet der Corona-Pandemie besser ausgefallen als im Jahr zuvor.

Hamburg | Besonders im Fach Mathematik hätten sich die Schülerinnen und Schüler im Vergleich zum Abiturjahrgang 2020 gesteigert, teilte die Schulbehörde am Freitag nach eine Schnellauswertung auf Basis von rund 80 Prozent der Prüfungsergebnisse mit. Dort habe sich die Durchschnittsnote von 3,25 im Jahr 2020 auf nun 2,74 verbessert. Etwas geringer ausgefallen se...

