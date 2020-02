Landtag : Scholz zu Wahl-Eklat: «Tabubruch» schnell bereinigen

Vizekanzler, Bundesfinanzminister und Ex-Bürgermeister: Olaf Scholz ist zu Gast in Hamburg. Bei dem Besuch fordert er schnelle Konsequenzen nach dem Eklat um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Auch die Arbeit seines Nachfolgers in Hamburg bewertet er.

Avatar_shz von dpa

07. Februar 2020, 05:23 Uhr

Nach dem Wahl-Eklat in Thüringen hat Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) schnelle Konsequenzen angemahnt. «Dass ein Ministerpräsident gewählt wird mit den Stimmen der AfD, das ist ein Tabubruch in der politischen Demokratiegeschichte Deutschlands», sagte der Bundesfinanzminister am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung des Nachhaltigkeitsnetzwerks «N Klub» im St. Pauli Theater in Hamburg. «Das muss jetzt ganz, ganz schnell bereinigt werden. Weil sonst entsteht eine Situation, wo das dann an mehreren Stellen plötzlich mal versucht wird.»

Die Thüringer AfD-Fraktion wird von Björn Höcke geführt, dem Gründer des rechtsnationalen «Flügels» der AfD, der vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus eingestuft wird. «Der Höcke sagt Dinge, die klingen für mich immer sehr wie im 21. Jahrhundert «Mein Kampf» gesprochen», sagte Scholz. «Das ist etwas, was einem übel ankommt und wovor man sich auch fürchten muss und wo auch alle Demokraten eine gemeinsame, klare Haltung brauchen.»

Der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich war am Mittwoch im Landtag in Erfurt überraschend mit den Stimmen von Liberalen, CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Nach einem bundesweiten Proteststurm will er seinen Posten wieder räumen, um so den Weg für eine Neuwahl freizumachen.

In Hamburg wird am 23. Februar eine neue Bürgerschaft gewählt. Ex-Bürgermeister Scholz lobte seinen Nachfolger für dessen Arbeit. «Ich glaube wirklich, Peter Tschentscher ist ein großartiger Bürgermeister und die Hamburger sehen das auch so», sagte Scholz. Der SPD-Politiker Tschentscher ist seit Frühjahr 2018 Bürgermeister, nachdem Scholz nach Berlin gewechselt war.

Die Hamburger SPD baut ihren Vorsprung auf die Grünen laut einer aktuellen Umfrage weiter aus. Würde am kommenden Sonntag gewählt, kämen die Sozialdemokraten auf 34 Prozent, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage von Infratest dimap für den Norddeutschen Rundfunk ergab. Gegenüber der vorherigen NDR-Umfrage wäre dies ein Plus von zwei Prozentpunkten. Die Grünen liegen demzufolge als zweitstärkste Kraft unverändert bei 27 Prozent.