Parteien : Scholz wird Finanzminister: Fegebank übernimmt kommissarisch

von dpa

14. März 2018, 07:04 Uhr

Olaf Scholz wird am Mittwoch in Berlin als Bundesfinanzminister der großen Koalition vereidigt. Zuvor musste der 59-Jährige offiziell als Hamburger Bürgermeister zurücktreten. Dies wurde nach Senatsangaben in der Nacht zu Mittwoch wirksam. Die Geschicke an der Spitze des rot-grünen Senats in der Hansestadt übernimmt qua Amt kommissarisch die Zweite Bürgermeister Katharina Fegebank (Grüne). Sie wird so lange die Geschäfte führen, bis Scholz' designierter Nachfolger Peter Tschentscher voraussichtlich am 28. März in der Bürgerschaft als neuer Bürgermeister gewählt wird.