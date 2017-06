International : Scholz: Werden von G20 weniger mitbekommen als oft vermutet

vergrößern 1 von 1 Foto: Bodo Marks 1 von 1

Die meisten Hamburger Bürger werden nach Worten von Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) im täglichen Leben weit weniger vom G20-Gipfel mitbekommen als oft vermutet. «Es wird Leute geben, die sich am 9. Juli wundern werden, dass der Gipfel schon vorbei ist», sagte der SPD-Bundesvize am Freitag bei einem dpa-Politik-Talk. Den Kritikern, die die Großstadt Hamburg für den falschen Austragungsort halten, sagte der 59-Jährige: «Es geht gar nicht woanders.» Helgoland oder die Lüneburger Heide seien keine Alternative gewesen, allein schon wegen der vielen Teilnehmer. Die G20, zu denen 19 Staats- und Regierungschefs aus den führenden Industrie- und Schwellenländern sowie Vertreter der EU gehören, treffen sich am 7. und 8. Juli in der Hamburger Messe.

von dpa

erstellt am 23.Jun.2017 | 13:13 Uhr