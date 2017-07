G20 : Scholz verteidigt Hamburger Polizeitaktik

Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) hat die Einsatztaktik der Sicherheitskräfte bei den Krawallen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg verteidigt. «Der Polizeieinsatz war eine große Leistung», sagte Scholz, der am Sonntag gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Polizisten, Hilfskräfte und betroffene Bürger besuchte. Er weise jede Kritik an der Polizei mit großer Entschiedenheit zurück. «Die haben alles richtig gemacht und einen heldenhaften Einsatz zustande gebracht.»