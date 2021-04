Soziales : Schoko-Osterhasen für Obdachlose in Hamburg

Die Bürgerinitiative „Hilfe für Hamburger Obdachlose“ hat am Sonntag Schoko-Osterhasen, Lebensmittel und weitere Hilfsgüter an mehr als 100 Wohnungslose verteilt.

Hamburg | Die Bürgerinitiative „Hilfe für Hamburger Obdachlose“ hat am Sonntag Schoko-Osterhasen, Lebensmittel und weitere Hilfsgüter an mehr als 100 Wohnungslose verteilt. Unter den Freiwilligen am Hauptbahnhof war auch die Schauspielerin und Bloggerin Yasmina Filali. „Ich bin gerne mit dabei, wenn ich helfen kann und gebraucht werde“, hatte die 46-Jährige vor...

