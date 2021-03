Gesundheit : Schnelltests und Termin-Shoppen: Schritte aus dem Lockdown

In Hamburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter hoch. Dennoch treten die ersten Lockerungen in Kraft. Bei den kostenlosen Corona-Schnelltests gibt es Andrang. Anders sieht es beim Shoppen per „Click&Meet“ in der City aus.

Hamburg | Mit kostenlosen Schnelltests und Lockerungen für den Einzelhandel, Kultureinrichtungen und private Kontakte ist Hamburg die ersten Schritte aus dem Corona-Lockdown gegangen. Schlangen bildeten sich am Montag teilweise vor den Schnelltestzentren. In den Geschäften in der Innenstadt, die nach dem „Click&Meet“-Prinzip wieder eine begrenzte Anzahl von ang...

